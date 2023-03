NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel nur wenig bewegt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0765 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0776 (Montag: 1,0717) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9280 (0,9331) Euro.

An den Märkten richtet sich die Aufmerksamkeit auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Angesichts der hohen Inflation rechnen Marktteilnehmer überwiegend mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte. Die Unsicherheit ist angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor jedoch hoch. Ein Stillhalten könnte neue Sorgen um die Banken auslösen - "frei nach dem Motto: Wo Rauch ist, ist auch Feuer", hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen./ck/jha/