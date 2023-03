Forschungsgelder für neue innovative Projekte im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen wie beispielsweise Prionenkrankheiten

Der José-Baselga-Forschungsfonds (JBRF), der von Alexion, AstraZeneca Rare Disease, unterstützt wird, gab heute die erstmalige Vergabe des Global José Baselga Research Grant (Baselga Grant) bekannt. Dabei handelt es sich um jährliche Forschungsgelder in Höhe von 75.000 US-Dollar, mit denen die Behandlung von Prionenerkrankungen, bei denen es sich um seltene progressive neurodegenerative Erkrankungen handelt, vorangebracht werden soll.

Der JBRF-Fonds wurde von der Familie Baselga im Gedenken an Dr. José Baselga ins Leben gerufen. Dr. José Baselga, der sein Leben als Arzt und Wissenschaftler der Entwicklung von Krebstherapien widmete, verstarb vor zwei Jahren an der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD), einer extrem seltenen, tödlich verlaufenden neurodegenerativen Erkrankung. Mit dem Baselga Grant, der an das Vermächtnis von José Baselga erinnert, werden Wissenschaftler bei der Erforschung und Ausrottung von Prionenkrankheiten wie CJD unterstützt.

"Unsere Familie ist sehr glücklich, einen so großartigen Vater und Ehemann gehabt zu haben. Wir sind fest entschlossen, sein Vermächtnis fortzuführen und das Leben der Menschen in seinem Sinne durch innovative Medikamente zu verbessern", so Clara Baselga-Garriga, Tochter von José Baselga und Studentin an der Harvard Medical School. "Wir teilen nun mit ihm die Leidenschaft für wissenschaftliche Entdeckungen und sind dankbar für die Zusammenarbeit mit Alexion, um die weltweite Erforschung von Prionenerkrankungen auf wirksame Weise unterstützen zu können."

Mit dem Baselga Grant wird alljährlich ein innovatives Projekt eines Forschers unterstützt, der Grundlagenforschung, translationale Forschung, klinische Forschung oder medizinische Bevölkerungsforschung betreibt. Das Projekt muss einen unmittelbaren Bezug zum Verständnis der Pathophysiologie oder anderer Aspekte von Prionenerkrankungen, zur Entwicklung von Therapien oder zu Verfahren für die Früherkennung von Prionenerkrankungen haben und in diesen Bereichen unmittelbare Anwendbarkeit finden. Für die Bewerber gelten keine geographischen Beschränkungen. Der Zeitplan für die Einreichung von Anträgen und die Prüfung durch ein renommiertes Gutachtergremium ist wie folgt:

Frist für die Einreichung der Absichtserklärung (Letter of Intent): 16. Juni 2023

Benachrichtigung der Finalisten: 17. Juli 2023

Bewerbungsschluss: 29. September 2023

Benachrichtigung des Förderungsempfängers: 1. Dezember 2023

Beginn der Förderung: 15. Januar 2024

Weitere Informationen über den Baselga Grant, darunter die Anleitung für die Antragstellung, zusätzliche Richtlinien für die Förderungswürdigkeit und Bewertungskriterien, erhalten Sie unter: http://bit.ly/3Tt7mMG

Über Prionenerkrankungen

Prionenerkrankungen sind seltene neurodegenerative Erkrankungen, die übertragbar, nicht behandelbar und tödlich sind.1 Sie treten auf, wenn ein normales Protein aus unbekannten Gründen eine Fehlfunktion aufweist und strukturierte Aggregate, sogenannte Prionen, bildet, die infektiöse Hirnerkrankungen verursachen.1 Der Prozess der Fehlsteuerung und der Aggregation kann Jahre dauern, bevor Symptome auftreten.1 Die bekannteste Prionenerkrankung ist die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD).1 Bei etwa 85 Prozent der Patientinnen und Patienten tritt die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit als sporadische Erkrankung ohne erkennbares Übertragungsmuster auf.2 Derzeit gibt es noch keine zugelassenen wirksamen Therapien zur Behandlung von CJK. Die überwiegende Mehrheit der an CJK erkrankten Patienten hat nach Ausbruch der Krankheit noch höchstens ein Jahr zu leben.2

Über den José-Baselga-Forschungsfonds

Nach dem Tod des renommierten Arztes und Wissenschaftlers Dr. José Baselga hat die Familie Baselga gemeinsam mit Alexion, AstraZeneca Rare Disease, und der Charities Aid Foundation den José-Baselga-Forschungsfonds ins Leben gerufen, um an das Vermächtnis von José Baselga zu erinnern und die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Erforschung und Behandlung seltener neurogenerativer Erkrankungen wie etwa Prionenerkrankungen voranzubringen. Der Forschungsfonds vergibt jedes Jahr den Baselga Grant in Höhe von 75.000 Dollar, um weltweit auf wirksame Weise die klinische Forschung und die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Prionenerkrankungen zu unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: Startseite José Baselga

Über Alexion

Alexion, AstraZeneca Rare Disease ist der Unternehmensbereich von AstraZeneca, der sich auf seltene Krankheiten konzentriert und durch die Übernahme von Alexion Pharmaceuticals Inc. im Jahr 2021 entstanden ist. Alexion ist seit 30 Jahren führend im Bereich seltener Krankheiten und konzentriert sich darauf, Patienten und deren Angehörigen, die von seltenen Krankheiten und deren verheerenden Auswirkungen betroffen sind, durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung lebenswichtiger Arzneimittel zu helfen. Der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten von Alexion liegt auf neuartigen Wirkstoffen und Targets in der Komplementkaskade. In der Entwicklung liegt der Schwerpunkt auf den Bereichen Hämatologie, Nephrologie, Neurologie, Stoffwechselerkrankungen, Kardiologie und Ophthalmologie. Alexion hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts/USA. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in aller Welt und versorgt Patientinnen und Patienten in über 50 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alexion.com.

Quellen:

National Institute of Allergy and Infectious Disease. Prion Diseases. Hier verfügbar. Zuletzt geöffnet: März 2023. Centers for Disease Control and Prevention. About CJD. Hier verfügbar. Zuletzt geöffnet: März 2023.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005365/de/

Contacts:

Rachel Girard: rgirard@realchemistry.com