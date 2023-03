The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.03.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.03.2023



ISIN Name

CA6011322022 MILLROCK RES INC. NEW

VGG569812057 LUOKUNG TECH. CORP.

XS1381944260 YORKSH.WT.F. 16/46

