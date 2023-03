BestelleCrash Team Rumble noch heute vor und erhalte Zugang zu einem haarsträubenden Vergnügenin der Beta vom 20. bis 24. April.

Trailer

Crash Bandicoot und sein Team sind zurück in einer völlig neuen Version von Crash mit einem 4v4 teambasierten Mehrspielermodus, wie ihn die Fans noch nie gesehen haben! Crash Team Rumble wird von Toys For Bob entwickelt und von Activision Publishing, Inc. (NASDAQ: ATVI) veröffentlicht.Crash Team Rumble erscheint voraussichtlich am 20. Juni 2023. Ab heute können die Fans Crash Team Rumble vorbestellen, um Zugang zur Closed Beta* zu erhalten, die vom 20. bis 24. April stattfinden wird. Diese frühe Vorschau ermöglicht es den Fans, das Spiel schon vor der Veröffentlichung zu spielen, und gibt Toys For Bob die Möglichkeit, mit der Community zusammenzuarbeiten, um das beste Spielerlebnis für die Veröffentlichung zu schaffen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230321005256/de/

Crash Team Rumble Gameplay Screenshot (Graphic: Business Wire)

Die Closed Beta von Crash Team Rumble bietet fünf Helden und Schurken aus dem Crash-Universum und drei einzigartige Arenen voller Farbe, Gefahr und überraschender strategischer Vorteile, mit dem Charme und der Persönlichkeit, für die Toys for Bob bekannt ist. Fans, die sich in die Closed Beta stürzen, können die Charaktere Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Neo Cortex und Dingodile spielenund werden in der Lage sein, ihren Helden mit einzigartigen ausrüstbaren Kräften auszustatten und spezielle Bewegungen und Fähigkeiten strategisch einzusetzen, um zu gewinnen. In der Closed Beta können die Teams aus drei farbenfrohen und abwechslungsreichen Karten wählen jede variiert in Größe, Layout, Herausforderungen und Reliktstationen, die einzigartige Kräfte freischalten, um den Teams die Oberhand über ihre Gegner zu geben.

"Wir freuen uns sehr, dass die Fans während der Closed Beta im April Crash Team Rumble schon zu einem frühen Zeitpunkt ausprobieren können", sagt Paul Yan, Co-Studioleiter bei Toys For Bob. "Wir legen großen Wert auf das Feedback der Community und werden es nutzen, um das Spiel zu optimieren, damit es am Tag der Veröffentlichung ein großartiges Spielerlebnis bietet. Wir sehen uns in der Closed Beta!"

In Crash Team Rumble können die Fans der Spielreihe aus einer Reihe von Freunden und Feinden aus dem Crash-Universum spielen, die jeweils eine der drei Rollen übernehmen Blocker, Booster oder Scorer. Die Teams setzen die verschiedenen Rollen strategisch ein, um zusammenzuarbeiten und als erste die meisten Wumpa-Früchte in ihrer Drop-off-Zone zu sammeln, während sie gleichzeitig die Drop-Zone des gegnerischen Teams verteidigen. Einzigartige Reliktkräfte bringen ein zusätzliches strategisches Element ins Spiel, das die Mitspieler*innen nutzen können, um die Oberhand zu gewinnen und ihr Team zum Sieg zu führen. Crash Team Rumble ist plattformübergreifend** spielbar und ermöglicht es den Spielern auf mehreren Konsolen, sich zusammenzuschließen und gemeinsam in den Wettkampf zu stürzen.

Crash Team Rumblewird für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X/S und Xbox One® zum Preis von 29,99 US-Dollar (UVP) für die Standard Edition und 39,99 US-Dollar (UVP) für die Deluxe Edition erscheinen. Die Crash Team Rumble Standard Edition enthält das komplette Spiel, zusätzliche saisonale Inhalte und zeitlich begrenzte Modi nach der Veröffentlichung, Zugang zur Closed Beta (für Vorbesteller) und den Season 1 Premium Battle Pass. Die Deluxe Edition enthält alle Inhalte der Standard Edition und zusätzlich 25 Battle Pass-Tiers, die in Season 1 sofort freigeschaltet werden, den Premium Battle Pass für Season 2 und das digitale "Proto Pack", das eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten für jeden Helden und Schurken zum Start und andere Gegenstände enthält. Beide Editionen gewähren den Spielern Zugang zu spannenden saisonalen Inhalten nach dem Start.

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Vorbestellung findest du auf der offiziellen Crash Bandicoot-Website. Folge unbedingt @CrashBandicoot auf Instagram, Twitter, Facebook und TikTok für weitere Neuigkeiten und Informationen zu Crash Team Rumble. Schau dir hier den Trailer hier an.

*Die tatsächliche Verfügbarkeit der Plattform und die Beta-Termine können sich noch ändern. Die Beta wird separat heruntergeladen. Spielzeit vorbehaltlich möglicher Ausfälle und Zeitzonenunterschiede. Siehe www.crashbandicoot.com für weitere Details. Die Mindestdauer der Beta beträgt zwei Tage. Nur für begrenzte Zeit. Activision-Konto und Internetverbindung sind erforderlich. Ein PlayStation® Plus- oder Xbox Live Gold-Abonnement kann erforderlich sein.

**Plattformübergreifendes Spielen zwischen PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One möglich.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Informationen in dieser Pressemitteilung, welche die Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien von Activision Publishing in Bezug auf die Zukunft betreffen, einschließlich Aussagen bezüglich Verfügbarkeit, Merkmalen, Funktionen, Spielablauf und Preis vonCrash Team Rumble und derCrash Team Rumble Closed Beta, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Fakten sind und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Activision Publishing in der Zukunft wesentlich von den Aussagen in dieser Mitteilung abweichen, zählen u. a. unerwartete Produktverzögerungen und sonstige Faktoren, die in den Abschnitten für Risikofaktoren im aktuellen Jahresbericht von Activision Blizzard auf Formblatt 10-K sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q genannt sind. Die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die Activision Publishing und Activision Blizzard zum Zeitpunkt dieser Mitteilung vorlagen, und weder Activision Publishing noch Activision Blizzard übernimmt irgendeine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen, die bei ihrer Veröffentlichung für wahr gehalten werden, können sich schließlich als falsch erweisen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse von Activision Publishing oder Activision Blizzard dar und sind vorbehaltlich Risiken, Ungewissheiten und sonstiger Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen.

2022 Activision Publishing Inc. ACTIVISION, CRASH, CRASH BANDICOOT, CRASH TEAM RUMBLE und TOYS FOR BOB sind Marken von Activision Publishing, Inc. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

