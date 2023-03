NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach einer Präsentation der Unternehmensstrategie auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Biraj Borkhataria verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die wichtigsten Aspekte. So wolle der Ölkonzern etwa seine Ölförderung bis 2030 aufrechterhalten, die Verringerung der CO2-Emissionen beschleunigen und zugleich die Ausgaben für kohlenstoffarme Technologien steigern./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 14:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 14:46 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

