Xi und Putin sind strategische Partner, Russland hängt wirtschaftlich am Tropf Chinas. Daher hat Peking einen Einfluss auf Moskau, den sonst niemand hat. Xi könnte Putin zu Verhandlungen überreden, so wie der Westen dies mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj tun könnte. Am Ende ist alles eine Frage der Ziele. Da passt es (noch) nicht. Putin darf aus Pekings Perspektive nicht als Verlierer vom Schlachtfeld gehen, er darf nicht stürzen. Der Westen will verhindern, dass sich der Krieg für Russland lohnt. Beides zusammenzubringen, wäre die Kunst der Diplomatie. https://www.mehr.bz/khs81m



