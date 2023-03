Tokio, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -Das Design verwendet grafische Elemente des Nissan Z mit der Nummer 23, der am prestigeträchtigsten Motorsportrennen von Japan teilnimmt.Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der neuesten Erweiterung seiner Serie von EDIFICE-Uhren unter dem Markenkonzept "Speed and Intelligence" bekannt. Die ECB-2000NIS, die in Anlehnung an das "Model Year2023" NISMO MY23 EDITION benannt ist, ist mit Grafiken des Ace-Rennwagens des NISMO-Werksteams versehen.NISMO ist ein Werksteam von Nissan Motor Co., Ltd., das an Motorsportaktivitäten teilnimmt. Die EDIFICE-Reihe von Hochleistungszeitmessern, die von der Welt des Motorsports inspiriert sind, unterstützt NISMO seit 2021. Beide Marken sind natürliche Verbündete, die die Leidenschaft teilen, Spitzentechnologien bei ihrem Streben nach ultimativer Leistung einzusetzen.Die neue ECB-2000NIS ist ein Hochleistungs-Chronograph, der Designelemente der Karosserie des Nissan Z 23 des NISMO Werksteams enthält, das am prestigeträchtigsten Motorsportrennen Japans, dem SUPER GT, teilnimmt.Die neue Uhr basiert auf der EDIFICE ECB-2000, die sich durch ein Gehäuse aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff und ein einzigartiges, von Rennwagen inspiriertes Design auszeichnet. Dem Farbschema des Rennwagens in der Seitenansicht nachempfunden weist die gesamte Uhr einen zweifarbigen Übergang von Rot in Richtung 12 Uhr zu Schwarz in Richtung 6 Uhr auf. Im oberen Bereich des Zifferblatts ist ein grafisches Muster, das mit dem "Z" -Logo des Autos verschlungen ist, zu sehen. Die Nummer des Ace-Wagens von Nissan/NISMO, die "23", schmückt die 23-Minuten-Position. Ein Teil des Rands der Lünette ist verjüngt, um eine scharfe Kurvenlinie zu bilden, die von der Dachlinie des Wagens inspiriert ist und an das Aussehen eines japanischen Schwerts erinnert. Solche Elemente aus der Karosserie des Wagens finden sich in mehreren Aspekten des Uhrendesigns wieder.Weitere Informationen: https://www.casio.com/intl/news/2023/0322-ecb-2000nis/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2035797/ECB_2000NIS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2035798/Entire_watch_features_a_two_tone_shift_red_black_Graphic_pattern.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/casio-bringt-neue-edifice-mit-designmerkmalen-des-ace-rennwagens-von-nismo-auf-den-markt-301775974.htmlPressekontakt://world.casio.com/privacy /Original-Content von: CASIO COMPUTER CO., LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088712/100904770