BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsweisen veröffentlichen am Mittwoch ihre aktualisierte Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr. Die Expertinnen und Experten des Sachverständigenrats erörtern darin ihre Sicht auf die wirtschaftliche Lage - gerade auch vor dem Hintergrund der Inflation. Vorgestellt wird der Bericht um 10.00 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin.

In ihrem Jahresgutachten waren die Wirtschaftsweisen davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft 2023 um 0,2 Prozent schrumpfen und somit in die Rezession rutschen wird. Das Gremium begründete den trüben Ausblick mit der Energiekrise. Allerdings hat sich die Lage an den Energiemärkten seitdem entspannt. Die EU-Kommission hatte ihre Erwartungen an die deutsche Wirtschaft zuletzt nach oben geschraubt und geht ebenso wie die Bundesregierung von einem minimalen Wachstum aus./jcf/DP/ngu