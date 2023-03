FRANKFURT (dpa-AFX) - Mutige Anleger lassen sich von der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar nicht in die Defensive drängen. Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent im Plus auf 15 261 Punkte. Damit würde er knapp über das Vortageshoch steigen, und die 50-Tage-Linie einem weiteren Test unterziehen. Das mittelfristige Trendbarometer hat sich zuletzt abgeflacht und sorgt im Chart nun für Widerstand.

Die Stabilisierung nach den Turbulenzen in der Bankenbranche hatte sich tags zuvor an der Wall Street fortgesetzt, und auch in Asien geht es am frühen Morgen aufwärts. Die Anleger warten mit Spannung auf den Umgang der US-Notenbank mit der Bankenkrise, von Käufen abhalten lassen sie sich aber anscheinend nicht.

Eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen galt lange als ausgemacht. Inzwischen sind jedoch die Zweifel daran gewachsen. Ihrer Erinnerung nach seien die Erwartungen vor einer Zinssitzung der Fed noch nie so weit auseinander gegangen, von 0 über 0,25 bis zu 0,50 Prozentpunkten, hatte Devisenmarktexpertin Antje Präfcke von der Commerzbank tags zuvor geschrieben. Hätten die Notenbanker einen Wunsch frei, würden sie sich vermutlich wünschen, in dieser Woche keine Sitzung zu haben. Aktuell werde eine Zinserhöhung kaum noch eingepreist - ein Signal zur Verhinderung von Krisen hätte damit Vorrang vor der Inflationsbekämpfung./ag/stk