DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. März

=== *** 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/New Work SE, Jahresergebnis 08:00 DE/Außenhandel mit Altkleidern, gebrauchten Textilien (Jahre 2015-2022) und Textilabfälle privater Haushalte (Jahre 2011-2021) *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+ 9,9% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+10,1% gg Vj *** 09:30 DE/Konferenz "The ECB and its Watchers", u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (09:30), EZB-Chefvolkswirt Lane (10:30) und EZB-Direktor Panetta (14:45) 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, HV *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Januar 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,3%-Bundesanleihe über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 12:00 EU/PK nach wöchentlicher Kommissionssitzung u.a. Gesetzesvorschlag für ein sogenanntes Recht auf Reparatur *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:30 DE/Bundeswirtschaftsministerium, PK von Minister Habeck zu Windkraft-Gipfel *** 17:00 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede am King's College zu "Future of the economic and monetary union" *** 19:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung sowie Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 4,75% bis 5,00% zuvor: 4,50% bis 4,75% - DE/Hensoldt AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Signa Sports United NV (SSU), Ergebnis 1Q *** - GB/Parlament, Abstimmung über Anpassung beim Post-Brexit- Handelsabkommen mit der EU nach dem "Rahmenabkommen von Windsor" *** - FR/Präsident Macron, Fernsehansprache - RU/Abschluss des Staatsbesuchs von Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Moskau zu Gesprächen mit Präsident Putin (seit 20.3) - RU/Präsident Putin berät mit Regierung über strategische Entwicklung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

March 22, 2023 01:03 ET (05:03 GMT)

