Geld vom Staat kommt vielen Unternehmen gelegen. Das gilt vor allem dann, wenn die Herausforderungen groß und der Kapitalbedarf immens ist. Bei großen Industrieunternehmen gehören Subventionen seit jeher dazu. Erst kürzlich griff etwa Volkswagen in South Carolina Geld ab. Wir erklären, in welchen Branchen auch für Aktionäre "was zu holen" ist.

