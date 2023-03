Die Aktie kletterte wegen Übernahmespekulationen um gut 8 %. Die Gerüchte sind vage und gehen auf eine Research-Note von Gordon Haskett zurück. Die Logik dahinter: Das Treffen von WarrenBuffett mit hochrangigen Beamten der Regierung Biden bezüglich der Bankenkrise schürt Spekulationen, dass sich BERKSHIRE HATHAWAY stärker im Regionalbankensektor engagieren könnte. BERKSHIRE HATHAWAY hatte per Ende Dezember bereits einen Anteil von 9,9 % an ALLY FINANCIAL und ist zweitgrößter Aktionär. Reicht das für ein Investment? Die Übernahmespekulation ist übertrieben, die Bewertung mit KGV 9 akzeptabel, aber es ist davon auszugehen, dass höhere Risikoprovisionen in den nächsten Quartalen das Gewinnwachstum schwächen. Das Chance-Risiko-Profil passt noch nicht.



