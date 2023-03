HAMBURG (dpa-AFX) - Die Xing-Mutter New Work rechnet dieses Jahr mit einem schwächeren Wachstum. Der um Sondereffekte bereinigte Konzernerlös (Pro-Forma-Umsatz) dürfte im einstelligen Prozentbereich zulegen, gab das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Hamburg bekannt. Noch im Vorjahr hatte New Work den Umsatz um gut ein Zehntel auf 313,4 Millionen Euro gesteigert. Bei den Pro-Forma-Kennziffern klammert New Work Effekte wie Transaktionen, Wertminderungen auf Geschäftswerte oder Restrukturierungen aus.

Auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Pro-Forma-Ebitda) soll im einstelligen Prozentbereich wachsen. Dabei will das Karrierenetzwerk mit seinen Recruiting-Produkten und dem Ausbau des Stellenmarktes mehr Geld machen. 2022 stieg der bereinigte operative Gewinn um 6,6 Prozent auf 104,1 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente New Work 46,1 Millionen Euro nach 43,3 Millionen im Vorjahr./ngu/stk