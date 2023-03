The following instruments on XETRA do have their first trading 22.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.03.2023Aktien1 TH0612010R10 Betagro PCL2 IE000O3L0NQ3 Mallinckrodt PLC3 US66765N1054 Northwest Natural Holding Co.4 AU0000240970 Conrad Asia Energy Ltd. CDIS5 CA01169F1018 Alaska Energy Metals Corp.Anleihen1 DE000BLB9TZ9 Bayerische Landesbank2 DE000LB3N0K0 Landesbank Baden-Württemberg3 DE000NLB4QL2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-4 DE000NLB4QK4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 XS0217679991 Anglian Water Services Financing PLC6 XS1628848241 Ardagh Packaging Finance PLC7 XS0167358257 Artesian Finance II PLC8 XS0150081643 Artesian Finance PLC9 XS2574249871 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)10 XS2434410051 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)11 XS1998799792 Barclays PLC12 XS1658012023 Barclays PLC13 XS1992115524 Barclays PLC14 XS0130681512 Canary Wharf Finance II PLC15 US15189XBC11 Centerpoint Energy Houston Electric LLC16 US15189XBB38 Centerpoint Energy Houston Electric LLC17 XS2575155671 Credit Suisse AG18 US22546DAA46 Credit Suisse AG19 US22550L2H39 Credit Suisse AG [New York Branch]20 USH3698DDR29 Credit Suisse Group AG21 US225433AC55 Credit Suisse Group AG22 US225401AZ15 Credit Suisse Group AG23 US225401AP33 Credit Suisse Group AG24 XS2100904361 Danske Bank A/S25 XS0176192689 Derby Healthcare PLC26 US26442EAK64 Duke Energy Ohio Inc.27 US26442EAJ91 Duke Energy Ohio Inc.28 XS0217097608 Freshwater Finance PLC29 GB00BZ1NTB69 Großbritannien und Nord-Irland30 GB00BYVP4K94 Großbritannien und Nord-Irland31 GB00B3LZBF68 Großbritannien und Nord-Irland32 GB00BP9DLZ64 Großbritannien und Nord-Irland33 XS1710677581 Housing & Care 2134 XS1953146245 ING Groep N.V.35 XS2473753841 Inter-American Development Bank36 XS2491214792 Inter-American Development Bank37 XS0089572316 Italien, Republik38 XS0172827783 Juturna [European Loan Conduit No. 16] PLC39 XS2100771547 Lloyds Banking Group PLC40 XS2051734981 National Grid Electricity Transmission PLC41 XS1970533219 NatWest Group PLC42 XS2284257701 Nordic Investment Bank43 XS2599789711 OPDenergy S.A.44 XS1843431427 Pension Insurance Corporation PLC45 XS0185540621 RMPA Services PLC46 XS2027400063 Rothesay Life PLC47 XS0172989252 SW [Finance] I PLC48 XS0172992637 SW [Finance] I PLC49 XS2596369657 The Bank of Nova Scotia50 XS0263451972 The British Land Co. PLC51 GB00B19ZSN13 The British Land Co. PLC52 USJ5901UCR17 The Norinchukin Bank53 DE000HLB46N1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale54 DE000HLB46M3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale55 DE000HLB4579 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale