DEUTSCHLAND: - WEITER AUFWÄRTS - Mutige Anleger lassen sich von der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar nicht in die Defensive drängen. Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent im Plus auf 15 261 Punkte. Damit würde er knapp über das Vortageshoch steigen, und die 50-Tage-Linie einem weiteren Test unterziehen. Das mittelfristige Trendbarometer hat sich zuletzt abgeflacht und sorgt im Chart nun für Widerstand. Die Stabilisierung nach den Turbulenzen in der Bankenbranche hatte sich tags zuvor an der Wall Street fortgesetzt, und auch in Asien ging es aufwärts. Die Anleger warten auf den Umgang der US-Notenbank mit der Bankenkrise. Eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen galt lange als ausgemacht. Inzwischen sind jedoch die Zweifel daran gewachsen.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Zugleich wird mit Spannung auf die zur Wochenmitte anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gewartet. Der Nasdaq-100-Index erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Sorgen um die Bankenbranche ließen insgesamt weiter nach. Stützend wirkte, dass die US-Regierung, wenn nötig, weitere Hilfen für angeschlagene Banken mobilisieren will. Der Dow Jones Industrial gewann 0,98 Prozent auf 32 560,60 Punkte und hat inzwischen wieder einen guten Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Vor zwei Wochen - nach Bekanntwerden der Abwicklung von Silvergate Capital, der Schließung der Silicon Valley Bank sowie weiterer mittelgroßer Banken - war der bekannteste Wall-Street-Index steil auf Talfahrt gegangen. Innerhalb weniger Tage hatte er bis zu sechs Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,30 Prozent auf 4002,87 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,42 Prozent auf 12 741,44 Zähler nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - Auch in Asien haben die Anleger am Mittwoch auf ein weiteres Abflauen der Krise einiger regionaler US-Banken gesetzt. Zudem richteten sich die Blicke auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Angesichts der Bankenkrise rechneten zuletzt zunehmend mehr Experten mit einer Pause im Zinserhöhungszyklus. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent.



