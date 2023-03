Die Short-Seller bei GameStop erlitten nachbörslich scharfe Verluste. Das Unternehmen überraschte mit einem Gewinn für das 4. Quartal. Abrupter Rauswurf bei CA Immo. Im Vorfeld der heutigen Zahlen für 2022 wurde gestern Abend die Vorstandsvorsitzende Silvia Schmitten-Walgenbach entlassen. Wechsel an der Spitze bei Suse. Das Softwarehaus trennt sich wortlos mit sofortiger Wirkung von Melissa Di Donato.Deutliche Gewinne in Asien am Mittwochmorgen. Die Aktienmärkte in der Region sind sehr freundlich gestimmt und lassen alle asiatischen Benchmarks während ...

