Der amerikanische Industriekonzern Toro Co. (ISIN: US8910921084, NYSE: TTC) zahlt am 19. April 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,34 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Record day ist der 6. April 2023. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Toro 1,36 US-Dollar an seine Investoren aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 110,53 US-Dollar (Stand: 21. März 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...