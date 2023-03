"An diesem Weltwassertag geht es darum, den Wandel zu beschleunigen, um die Wasser- und Sanitärkrise zu lösen. Und weil Wasser uns alle angeht, müssen wir alle aktiv werden." So ist es auf der Website des Weltwassertages zu lesen. "Beschleunigung des Wandels", lautet das Motto für den Weltwassertag 2023. Seit 1993 findet der Weltwassertag immer am 22. März statt, um Bewusstsein für die Lebensgrundlage der Menschen zu schaffen - und die Bedeutung des Umgangs mit dieser zu kommunizieren. Ausgerichtet wird er von den Vereinten Nationen (UN), welche "Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen" als bedeutendes Ziel prominent auf ihrer Agenda bis 2030 stehen haben.

Der 22. März 2023 dürfte einen wichtigen Tag rund um dieses Ziel darstellen, denn die Wasserknappheit wurde wohl nie so deutlich, wie im letzten Sommer. In vielen Ländern ist es zu einer anhaltenden Wasser- und Sanitätskrise gekommen. Der Weltwassertag 2023 soll klarmachen: Es braucht die Wasserwende!

Im Jahr 2022 hatten mehr als 770 Millionen Menschen noch nicht mal Zugriff auf eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Nach Schätzungen von UNICEF könnten 2040 rund 600 Millionen Kinder in Regionen leben, in denen es keinen ausreichenden Zugang zu Wasser gibt. Gleichzeitig gehen im Zuge des Klimawandels durch die Eisschmelze an den Polen wichtige Süßwasserreserven verloren. Es sind daher Technologien und Ideen gefragt, die einen nachhaltigen Umgang mit dem Lebenselixier der Menschen ermöglichen.

Veolia Environnement (ISIN: FR0000124141) - Ein fortschrittliches Traditionsunternehmen

Veolia stellt ein echtes französisches Traditionsunternehmen dar. Es wurde 1853 gegründet und vereint heute Tradition mit fortschrittlichen Technologien rund um Wasser. Veolia ist vor allem in den Segmenten Wasser- und Abwasser, sowie dem Energieservice und der Abfallbewirtschaftung tätig. Die Wasser- und Abwasserdienstleistungen beziehen sich vor allem auf industrielle Kunden und kommunale Einrichtungen. An der Börse ist Veolia längst eine feste Größe. Anfang 2022 konnte das Unternehmen ein Allzeit-Hoch an den Finanzmärkten feiern. Von einem folgenden Kurseinbruch konnte sich Veolia mittlerweile erholen. Zum Weltwassertag 2023 steht die Aktie im Mittelpunkt, denn das Unternehmen hat eine innovative und fortschrittliche Herangehensweise zu bieten. Trotz der langen Tradition. Beim Umgang mit Wasser steht Veolia für moderne Technologien und Nachhaltigkeit.

Water Ways (ISIN: CA9411881043) - Für eine Wasserwende in der Landwirtschaft

Rund zwei Drittel des weltweiten Wasserverbrauchs entfallen auf die Landwirtschaft. Man brauch also nicht lange nach dem Sektor zu suchen, in dem ein nachhaltiger Umgang mit Wasser von besonderer Bedeutung ist. Einen solchen ermöglichen die intelligenten Bewässerungssysteme von Water Ways. Das kanadisch-israelische Unternehmen entwickelt, produziert und liefert derartige Systeme aus. Und zwar schlüsselfertig und auf die jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebe zugeschnitten. Water Ways ist weltweit tätig. Zuletzt erhielt das Unternehmen eine Folgeauftrag aus China. In der Provinz Yunnan ist es für ein schlüsselfertiges Bewässerungsprojekt für Blaubeeren zuständig. Die Projekte von Water Ways zeigen sich vielfältig. Durch die moderne Technologie kann das Unternehmen seinen Teil dazu beitragen, dass in der Landwirtschaft Wasser gespart werden kann. Anlegerinnen und Anleger können auch an deutschen Finanzmärkten daran teilhaben.

RWE (ISIN: DE0007037129) - Energie und Wasser hängen zusammen

Der deutsche Energieversorger, der international tätig ist, legt Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Die Schonung von natürlichen Ressourcen steht dabei im Mittelpunkt. "RWE investiert in Umweltschutz, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess in Bereichen wie Energie, Wasser, Biodiversität, Emissionen sowie Abwasser und Abfall zu erzielen", schreibt RWE auf der eigenen Website. Neben den Energiequellen Wind und Sonne setzt der Konzern auch auf das Wasserstoffgeschäft. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat zuletzt ein Kauf-Rating für RWE abgegeben. "Nach Jahren sinkender Kosten stehe die Windenergiebranche in küstennahen Gewässern unter Kostendruck, der sich in den anstehenden Auktionen für Windparks widerspiegeln sollte", analysierte Deepa Venkateswaran. Bei einer Wasserwende sind auch Energieversorger wie RWE gefragt.

Passender ETF: iShares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627)

Spannende Top-Holdings: American Water Works (ISIN: US0304201033), Xylem (ISIN: US98419M1009), Geberit (ISIN: CH0030170408) und Ecolab (ISIN: US2788651006).

Der Umgang mit Wasser spielt auch an der Börse eine Rolle

Der Weltwassertag 2023 soll Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit dem Lebenselixier der Menschheit schaffen. Dieses kann auch an der Börse eine wichtige Rolle spielen. Passende Aktien gibt es.

