DJ UBS kauft nach Credit-Suisse-Deal eigene Anleihen zurück

Von Adria Calatayud

ZÜRICH (Dow Jones)--Die UBS kauft eigene Anleihen im Volumen von 2,75 Milliarden Euro zurück, die sie erst am Freitag vor dem Deal zur Übernahme der Credit Suisse ausgegeben hatte. Wie die Schweizer Bank mitteilte, bietet sie die Gläubigern von Anleihen mit Laufzeiten bis März 2028 im Volumen von 1,5 Milliarden Euro und bis März 2032 über 1,25 Milliarden Euro den Erwerb gegen Barzahlung an.

"Nachdem die UBS alle ihre Obligationen bezüglich der Anleihen seit dem Ausgabedatum erfüllt hat, bietet die Emittentin den Erwerb der Papiere zu ihrem jeweiligen Rückkaufpreis vor dem Hintergrund der am 19. März verkündeten außergewöhnlichen Maßnahmen kurz nach dem Ausgabedatum an", teilte die Bank mit. Die Bonds waren am Freitag ausgegeben worden. Am Sonntag wurde der Deal zur Übernahme der taumelnden Credit Suisse geschlossen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2023 02:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.