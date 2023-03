NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon nach Jahreszahlen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 10,50 auf 13,00 Euro angehoben. Der Energieversorger habe stark abgeschnitten und einen soliden Ausblick sowohl auf 2023 als auch auf 2027 gegeben, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für beide Jahre an und liegt nun nach eigener Aussage über den Konsensschätzungen. Ayral verweist zudem darauf, dass Eon für das laufende Jahr von konservativen Zielen gesprochen habe, weshalb diese Luft nach oben hätten./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:15 / GMT

DE000ENAG999