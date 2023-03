Überzeugende Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert Masterflex. Mit 100,3 Mio. Euro Umsatz (Vorjahr: 79,1 Mio. Euro) und 11,4 Mio. Euro beim EBIT liegt der Anbieter von für Spezialschläuchen spürbar über den zuletzt im Oktober heraufgesetzten eigenen Prognosen. Ebenfalls positiv: Zur Hauptversammlung am 7. Juni 2023 setzt das Unternehmen aus Gelsenkirchen eine um 8 Cent ... The post Masterflex: "Wir bleiben auf Wachstumskurs" appeared first on Boersengefluester.

