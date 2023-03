Heute Abend entscheidet die Fed, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. Diese Entscheidung dürfte große Auswirkungen auf die Börsen haben. Zunächst soll der DAX aber im Plus starten. Dabei stehen die Aktien von Varta, Allianz und BASF im Fokus. Wenige Stunden vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürfte sich die Lage am deutschen Aktienmarkt weiter stabilisieren. Am Mittwoch wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher ...

