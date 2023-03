An der Wall Street hat sich das Gesamtbild am Dienstag wieder etwas aufgehellt. Dies infolge auch eines neuen Statements der Finanzministerin Janet Yellen, die bekanntlich auch mal US-Notenbankchefin war. Diese versicherte dem Markt, dass man weiterhin dafür Sorge tragen werde, dass es zu keiner weiteren Bankenkrise kommt. Klingt alles so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...