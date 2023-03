Welche Chancen und Stolperfallen der Smarthome-Standard Matter für das B2B-Geschäft von Gebäudeausrüstern bereithält, erklären im Interview die Vernetzungsexperten Bernd Grohmann und Alexander Döpper. Matter verspricht Großes, kommt aber bisher erst in kleinen Schritten in Gang. Erst wenige Geräte sind mit dem Superstandard für das Zusammenspiel von Licht, Heizung und Funkschaltern diverser Marken wirklich in der Praxis ...

