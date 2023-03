Erneut kann die kanadische First Phosphate (CSE PHOS / WKN A3DQCH) mit guten Neuigkeiten aufwarten. Wie die Gesellschaft, die darauf abzielt, Phosphat für die Verwendung in LFP-Batterien für Elektromobile herzustellen, jetzt nämlich meldete, erbrachten metallurgische Tests an Mineralisierung von der Liegenschaft Lac à l'Orignal in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Québec) positive Ergebnisse. First Phosphate hatte die Testarbeiten von dem unabhängigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...