Hannover (www.anleihencheck.de) - Die gewachsene Zuversicht an den Finanzmärkten belastete gestern die Anleihekurse diesseits und jenseits des Atlantiks, so die Analysten der Nord LB.Europäische Technologiefirmen hätten einer Studie zufolge im vergangenen Jahr doppelt so viele Schulden aufgenommen wie 2021. Das Volumen von Anleihe-Emissionen sei auf mehr als 30 Mrd. EUR gestiegen, wie sich aus einer Erhebung der Investmentbank GP Bullhound ergeben habe. Ein Grund hierfür seien wachsende Schwierigkeiten für die Unternehmen, frisches Geld über Kapitalerhöhungen einzusammeln. Daher könne im laufenden Jahr mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden. Zudem zögen Tech-Firmen inzwischen eine Finanzierung über Schulden Anteilsverkäufen vor. Die Pleite der Silicon Valley Bank beeinträchtige dieses Geschäft nur kurzzeitig. ...

