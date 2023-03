Mutige Anleger lassen sich von der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar nicht in die Defensive drängen. Der Broker IG taxiert den DAX rund 30 Minuten vor dem Handelsbeginn unverändert bei 15.194 Punkte. Damit würde er knapp unter dem Vortagesschluss beginnen und die 50-Tage-Linie einem weiteren Test unterziehen. Das mittelfristige Trendbarometer hat sich zuletzt abgeflacht und sorgt im Chart nun für Widerstand. Die Stabilisierung nach den Turbulenzen in der Bankenbranche hatte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...