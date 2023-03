Die Volkswirte der Fondsgesellschaft Bantleon haben schlechte Nachrichten für Anleger. Sie sagen voraus, dass die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten in eine Rezession abrutschen wird und die Aktienmärkte in Europa und den USA um mindestens 20 Prozent fallen werden. Sichere Häfen wie Staatsanleihen aus Deutschland und den USA könnten dann profitieren. Die Konjunktur entscheidet Die Fondsgesellschaft Bantleon steuert ihre Portfolios anhand ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...