NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 156 auf 152 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angetan vom Zahlenwerk des Lifestyle-Konzerns. Sowohl der Gewinn je Aktie als auch der Umsatz lägen über den Markterwartungen. Positiv seien die Angaben zu den Lagerbeständen, sie ließen auf abnehmende Rabatte schließen. Das moderat gesenkte Kursziel basiere auf Bewertungsaspekten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 02:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

