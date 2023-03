NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Gesprächen mit Experten und Investoren auf "Overweight" belassen. Die Aktie der Walldorfer bleibe sein bevorzugter Titel im europäischen Software- und IT-Sektor, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er verwies unter anderem auf den konservativen Ausblick, die Möglichkeiten, die sich aus dem Erlös für den Verkauf der US-Marketingtochter Qualtrics ergäben, die gesunde Bilanz und das prozentual zweistellige Wachstumspotenzial./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

