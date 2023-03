Zusammenfassung

Pallas Partners LLP ("Pallas") bildet eine Gruppe von Inhabern der Additional Tier 1 Bonds ("AT1") der Credit Suisse, die im Zuge der von der Schweizer Regierung angeordneten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS am Wochenende herausgedrängt wurden. Die Gruppe wird eine breit angelegte Prozessstrategie verfolgen, um die Verluste der Inhaber der AT1-Anleihen zu reduzieren und eine Entschädigung zu ermöglichen, indem sie zielgerichtet gegen diejenigen prozessiert, die den AT1-Inhabern ihre vertraglichen und sonstigen Rechte vorenthalten haben.

Pallas veranstaltet am Mittwoch, den 22. März 2023 um 4pm UK 12pm NY eine Telefonkonferenz für Investoren, um über die Gruppe und die Prozessstrategie zu sprechen. Bitte senden Sie eine E-Mail an CSAT1Investors@pallasllp.com, um Informationen über die Modalitäten für die Teilnahme an der Telefonkonferenz zu erhalten.

Die Investorengruppe

Seit den Geschehnissen des Wochenendes, als die Schweizer Regierung und die Aufsichtsbehörden die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS durchsetzten, was auch die Abschreibung der AT1-Anleihen auf Null zur Folge hatte, bemüht sich Pallas gemeinsam mit den AT1-Inhabern und -Investoren um die Prüfung von Möglichkeiten, die Verluste auszugleichen und das Value Play durch Gerichtsverfahren zu verstehen.

Pallas und die Investoren richten ihr Augenmerk vor allem auf das Vorgehen der Schweizer Behörden (FINMA, Bundesrat und andere), die in letzter Minute ein Gesetz verabschiedet haben, das offenbar die Löschung der AT1-Forderungen vorsieht und die etablierte Forderungshierarchie auf den Kopf stellt, damit die Aktionäre zum Nachteil der AT1-Inhaber in der Struktur verbleiben können.

Wir prüfen derzeit eine kohärente, multijurisdiktionale Strategie, die von einer Gruppe internationaler Investoren in die AT1-Anleihen verfolgt werden könnte, um die Verluste auszugleichen.

Die Investoren können Mitglied dieser Investorengruppe werden, wenn sie am 17. März 2023 AT1-Anleihen hielten oder gegenwärtig AT1-Anleihen halten. Eine Einschränkung hinsichtlich der Gerichtsbarkeit besteht nicht.

Die Prozessstrategie

Außergewöhnliche Umstände wie diese erfordern eine Zusammenarbeit der Anleger, um eine Prozessstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, gegen die richtigen Beklagten in den richtigen Gerichtsbarkeiten zu prozessieren. Eine fragmentierte Investorengemeinschaft, die Zeit darauf verwendet, an den falschen Orten gegen die falschen Beklagten zu prozessieren, ist nicht im Interesse der AT1-Anleger und wird nicht dazu führen, dass AT1-Inhaber ihre Ansprüche durchsetzen können.

Pallas erarbeitet daher eine Prozessstrategie, die sowohl Rechtsmittel nach lokalem Recht als auch Rechtsmittel außerhalb der Schweiz berücksichtigt, was angesichts des internationalen Charakters der Anleger und der Orte, an denen dem Markt gegenüber Aussagen über die Liquidität und Solvenz der CS gemacht wurden, wichtig ist.

Einzelheiten in Bezug auf die vorgeschlagene Rückforderungsstrategie werden in der Telefonkonferenz erläutert. Pallas bietet zudem eine ausführlichere Beratung an, sobald ein Investor der Gruppe beitritt (vorbehaltlich der Bestätigung der AT1-Beteiligungen).

Telefonkonferenz für Investoren

Die Investorenkonferenz von Pallas findet am Mittwoch, den 22. März 2023 um 4pm UK 12pm NY statt.

Informationen bezüglich der Telefonkonferenz erhalten Sie unter CSAT1Investors@pallasllp.com.

Über Pallas Partners

Pallas Partners ist eine in London und New York vertretene Elite-Kanzlei, die sich auf hochkarätige Rechtsstreitigkeiten, internationale Schiedsverfahren und Ermittlungen im Bereich der führenden Marktsegmente für die anspruchsvollsten Kunden der Welt spezialisiert hat. Die Kanzlei verhandelt bahnbrechende und komplexe Fälle, unter anderem Wertpapierstreitigkeiten in Großbritannien und Europa.

Pallas und seine Anwälte verfügen über außerordentlich profunde Erfahrung in der Prozessführung im Zusammenhang mit Bankenrestrukturierungen, Bankenabwicklungen, staatlichen Interventionen und CoCo-Rücknahmen und -Kündigungen. Wir haben Anfechtungen von Banken und Anlegern in Island, Irland, Großbritannien, Zypern, Griechenland, Spanien, Portugal, Österreich und der Ukraine begleitet und Inhaber von CoCo-Bonds bei der Anfechtung von Annullierungen und vorzeitigen Rückzahlungen bis hin zum Obersten Gerichtshof Großbritanniens vertreten.

Derzeit vertritt Pallas die Kreditgeber der mosambikanischen SPV im Rahmen des "Tuna Bond"-Prozesses, der vor englischen Gerichten u. a. gegen die Credit Suisse geführt wird. Wir vertreten auch Greensill-Investoren im Zusammenhang mit Klagen gegen die Credit Suisse. Pallas verfügt darüber hinaus über eine umfangreiche Erfahrung in der Vertretung von Unternehmen in besonderen Situationen und von Gläubigern in Notlagen bei der Entwicklung und Durchführung von Prozessstrategien, um Werte wiederzuerlangen und Druck zu erzeugen.

Natasha Harrison, Managing Partner bei Pallas, leitet dieses Mandat. Natasha Harrison ist eine der führenden Prozessanwältinnen, die die wichtigsten Investorenstreitigkeiten des letzten Jahrzehnts vertreten hat. Natasha Harrison belegt Spitzenpositionen in Legal 500 und Chambers Partners und wird in diesen Publikationen als "leading banking litigator" bezeichnet. Super Lawyers und Lawdragon nannten sie eine führende Anwältin für Wirtschaftsrecht und Who's Who zeichnete sie 2022 mit dem Titel Restructuring Thought Leader aus. 2021 wurde sie bei den Women in Finance Awards als Legal Advisor of the Year ausgezeichnet, sie stand auf der Nominierungsliste für den Lifetime Achievement Award der Law Society und für den Managing Partner of the Year von Legal Business. Die Financial News listeten sie außerdem als eine der 50 Most Influential Lawyers im Jahr 2022 und als eine der 100 Most Influential Women in European Finance im Jahr 2022.

Zum weiteren Team gehören Duane Loft in New York sowie Fiona Huntriss, Tracey Dovaston und Neil Pigott in London, die alle über umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich verfügen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

