Die Aktienmärkte kehren aktuell in ruhigeres Fahrwasser zurück. Das könnte sich jedoch noch zeitnah ändern, steht im weiteren Tagesverlauf doch die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank an. Die zentrale Frage lautet: Liefert die Fed den Aktienmärkten genau das, was diese gern hören würden? Potential für Enttäuschungen ist durchaus gegeben. Unsere beiden heutigen Protagonisten Rheinmetall und Hensoldt konnten sich zwar den Marktturbulenzen nicht vollends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...