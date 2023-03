Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung der Gateway Real Estate AG (ISIN DE000A0JJTG7/ WKN A0JJTG):Die Gateway Real Estate AG ("Gesellschaft") hat auf Basis vorläufiger und noch nicht testierter Zahlen im Geschäftsjahr 2022 ein EBIT adjusted von EUR 18,4 Mio. (prognostiziert: EUR 35 bis 50 Mio.) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von EUR -32,5 Mio. (prognostiziert EUR -20 bis -5 Mio.) erwirtschaftet. In diesen vorläufigen Ergebnissen ist eine Fair Value Anpassung der Renditeimmobilien der Gesellschaft in Höhe von EUR -18,1 Mio. nach neuer gutachterlicher Bewertung berücksichtigt. ...

