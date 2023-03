Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vielleicht ist es noch zu früh, um von einer dauerhaften Beruhigung an den Finanzmärkten zu sprechen, so die Analysten der Helaba.So seien die Kursschwankungen zum Teil noch extrem, allerdings habe die Risikoaversion zuletzt deutlich nachgelassen. Der von den Zentralbanken gestärkte USD-Swap-Mechanismus sei von Banken außerhalb der USA bislang offensichtlich nicht in Anspruch genommen worden. Dies lasse hoffen, dass es kein grundsätzliches Liquiditätsproblem gebe und so sei das niedrige Kursniveau auch von Bankaktien zum Wiedereinstieg genutzt worden. Heute richte sich die Aufmerksamkeit auf die FOMC-Entscheidung. Wie würden sich die Währungshüter entscheiden? Es bleibe eine Gratwanderung. ...

