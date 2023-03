Hamburg (ots) -



Im Dezember 2017 hat Naomi-Valeska Kern, 42, ihren Mann Otto Kern verloren. Der deutsche Mode-Unternehmer war vom Balkon seines Apartments in Monaco gestürzt. In der aktuellen GALA (EVT: 23.3.23) sagt Naomi Kern nun, dass sie verlobt ist. Ihr Zukünftiger, Prinz Charles-Philippe d'Orléans, 50, stammt aus einem französischen Adelsgeschlecht. Naomi Kern zu GALA: "Ich werde Prinzessin!" Ihr Titel nach der Hochzeit: Königliche Hoheit Prinzessin Naomi-Valeska von Orléans, Herzogin von Anjou.



Auch Kinder schließt sie nicht aus: "Darüber würden wir beide uns sehr freuen. Aber ich bin ja auch schon 42, so viel Zeit ist nicht mehr", sagt sie zu GALA.



