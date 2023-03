QMware, Technologieführer beim hybriden Quantencomputing in der Cloud, integriert NVIDIAs Quantum-Classical Hard- und Softwarekomponenten in die firmeneigene QMware Cloud, und bietet Entwicklern damit Rechenleistung auf höchstem Niveau: https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-new-system-for-accelerated-quantum-classical-computing

QMware kooperiert mit NVIDIA bei der Erweiterung von Quantum-Classical Systemen für deren Integration in Europäische und Nordamerikanische Rechenzentren.

QMware, der führende Anbieter von hybridem Quantencomputing mit Private Cloud- sowie Cloud at Customer-Lösungen, gibt heute die bevorstehende Integration von Komponenten des NVIDIA Quantum-Classical Computing Stacks in ihre hybride Quantencomputing Cloud bekannt. Dies unterstreicht das Bestreben von QMware, die beste am Markt verfügbare Hard- und Software für hybrides Quantencomputing in der firmeneigenen QMware Cloud bereitzustellen.

Die Technologie von QMware für hybrides Quantencomputing kombiniert klassische Rechenleistung mit Quantencomputing auf der am tiefsten möglichen Architekturschicht. Verwirklicht wird dies durch QMware's einzigartigen Ansatz zur Tiefenintegration, welcher Hardwarekomponenten in einer Zwischendarstellung für gemeinsam genutzte In-Memory-Multi-Processing-Funktionen simuliert.

Die Quantenarchitektur NVIDIA DGX fügt sich perfekt in die QMware Cloud mit ihrer innovativen Kombination aus Hochleistungs- und Quantencomputing ein. Damit erhalten QMware's Kunden in vielen verschiedenen industriellen Bereichen Zugang zu noch leistungsfähigeren hybriden Quantencomputing-Lösungen mit niedrigster Latenz.

Georg Gesek, CTO und Co-Founder von QMware, sagt: "NVIDIA ist einer unserer bedeutendsten Partner. Die Integration der neuen Quantum-Classical Technologie markiert den nächsten Schritt unserer Zusammenarbeit. Die QMware Cloud bringt NVIDIA Technologie für hybrides Quantencomputing unmittelbar auf den Markt. Unsere Kunden profitieren enorm vom Mehrwert der nahtlosen Integration von QMware's und NVIDIA's führender Hard- Software."

Tim Costa, Director of High-Performance Computing and Quantum bei NVIDIA, sagt: "Die Kombination von Quanten- und GPU-beschleunigtem Supercomputing hat das Potenzial, Innovation und Forschung deutlich voranzubringen. Wissenschaft und Industrie erhalten eine bisher unerreichte Rechenleistung, um an Lösungen zu arbeiten, die der Menschheit auf vielfältige Weise von Nutzen sein können. Durch die Zusammenarbeit von NVIDIA mit Pionieren wie QMware wird die Quantentechnologie von NVIDIA für viele Forschungseinrichtungen sowie kommerzielle Nutzer in der Cloud sofort verfügbar gemacht. Dies ermöglicht auch Universitäten, ihre Studierenden im Bereich Quantum-Classical Computing auszubilden."

Die Zusammenarbeit ist für QMware auch deshalb wichtig, weil sie die Expansion des Unternehmens auf dem amerikanischen Markt vorantreibt. Markus Pflitsch, CEO und Co-Founder von QMware, erklärt: "Unsere Vision sowie Ambition, Quanten- und klassische Systeme zu verschmelzen, bilden die Grundlage für hybrides Quantencomputing und damit die nächste Stufe möglicher Rechenleistung. Wir sehen eine große Chance auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt, die bestehende Infrastruktur der Rechenzentren durch die Integration der QMware-Technologie mit der Quantentechnologie von NVIDIA weiterzuentwickeln. Diese Kooperation wird es uns ermöglichen, die neueste Quanten- und GPU-Technologie in die Rechenzentren zu bringen und das Beste aus beiden Computing-Welten zu vereinen."

Über QMware AG

Die QMware AG ist führender Anbieter von hybridem Quantencomputing mit Private Cloud- sowie Cloud at Customer-Lösungen. Damit bietet QMware die ersten kommerziell nutzbaren Anwendungen für hybrides Quantencomputing. Durch seine offene Quantenplattform-Architektur integriert QMware Technologien von Hard- und Softwareanbietern aus Industrie und Wissenschaft in seinem eigenen, einzigartigen Quantencomputing-Stack: Die Plattform besteht aus klassischen Hochleistungsrechnern mit virtuellen Quantenprozessoren, die ihrerseits sowohl klassische Simulatoren als auch native Quantenregister enthalten können. QMware integriert so die führenden auf dem Markt für High-Performance-Computing verfügbaren Quantentechnologien. Durch die Nutzung der besten Technologien aus klassischer und quantengestützter Rechenleistung wird der zukünftige Vorteil des hybriden Quantencomputings für Industrie- und Forschungspartner bereits wirtschaftlich nutzbar. Darüber hinaus ermöglicht die Private Cloud höchste Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Kunden erhalten Zugriff auf hybrides Quantencomputing via DSGVO- sowie GAIA-X-konforme Online-Dienste (https://docs.gaia-x.eu/framework). Im Jahr 2022 wurde QMware als Mitglied der SeQuenC Initiative mit dem Aufbau der ersten Quanten-Cloud für die deutsche Industrie beauftragt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

