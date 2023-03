Die Wende bei den Zinsen klug und umsichtig zu moderieren, gehört zu den schwierigsten Aufgaben der Notenbanken.Darüber sind schon viele Bücher geschrieben und Reden gehalten worden. Das Zwischenzeugnis für unsere Währungshüter fällt auch diesmal unbefriedigend aus. Der Schaden ist gewaltig. Banken müssen vom Markt genommen werden. Eine der größten verschwindet (s. Extra-Artikel) in einer von den staatlichen Aufsehern verordneten Zwangsehe. Zig Milliarden Euro an Kapital werden vernichtet. Die Turbulenzen auf den Finanz- und Bankenmärkten sind so groß, dass auch die Konjunktur allmählich Schaden nimmt. Die zwischenzeitlich erhoffte Abwendung einer Rezession (s. Bericht über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...