Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Borussia Dortmund. Der BVB hat am Wochenende die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Als nächstes steht die Spitzenpartie gegen Bayern München an. Charttechnisch steht vor allem eine Marke im Fokus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit ...