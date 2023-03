HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Lanxess von 55 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemikalienhersteller wolle 2023 das Betriebskapital weiter verbessern und das operative Ergebnis (Ebitda) vor Sondereffekten auf dem Vorjahresniveau halten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte allerdings schwierig werden, nicht zuletzt wegen eines schwachen Starts in das neue Jahr./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470405

