DJ EZB/Lagarde: EZB hat Instrumente für Preis- und Finanzstabilität

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei der Verfolgung ihres Inflationsziels nicht durch Erwägungen in Bezug auf die Finanzstabilität beeinträchtigt. "Es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Preisstabilität und Finanzstabilität", sagte Lagarde bei der Konferenz "The ECB and it's Watchers" in Frankfurt und fügte hinzu: "Wir verfügen über zahlreiche Instrumente, um das Finanzsystem bei Bedarf mit Liquidität zu versorgen und die reibungslose Übertragung der Geldpolitik zu gewährleisten."

Lagarde sagte, der unterliegende Preisdruck sei weiterhin hoch. Die EZB müsse auf die aktuelle hohe Unsicherheit reagieren, eine robuste Strategie und einen datenabhängigen Ansatz verfolge. "Zu diesem Zweck wird unser künftiger geldpolitischer Kurs durch drei Faktoren bestimmt: unsere Einschätzung der Inflationsaussichten im Lichte der eingehenden Wirtschafts- und Finanzdaten, die Dynamik der zugrunde liegenden Inflation und die Stärke der geldpolitischen Transmission."

Lagarde zufolge wird sich die EZB bei der Beurteilung der Inflationsaussichten vor allem auf die Prognosen des volkswirtschaftlichen Stabs konzentrieren. Als weitere Orientierungsgröße nannte die EZB die "unterliegende Inflation", die sich in Echtzeit beobachten lasse und die Lohnentwicklung. "Der Arbeitsmarkt ist sehr eng", sagte sie. Der Beitrag der Löhne zur unterliegenden Inflation haben sich im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie verdoppelt.

March 22, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)

