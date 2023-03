So bringt die extreme Volatilität Gewinne von Sven Weisenhaus Die Volatilität an den Börsen ist auch in dieser Woche sehr hoch, um nicht zu sagen extrem. Das gilt vor allem auch für die Kurskapriolen, die der DAX vorgestern und gestern geschlagen hat. Eigentlich sollte die am Wochenende unter Hochdruck vereinbarte Übernahme der angeschlagenen Bank Credit Suisse durch die UBS die Märkte beruhigen und stabilisieren. Doch das gelang zunächst nicht. Denn am Montag brach der deutsche Leitindex zunächst ...

