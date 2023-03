München (ots) -"INTIMATE." bewegt sich am Rande der Schamgrenze, suhlt sich in Fettnäpfchen und ist damit vor allem erfrischend anders und herrlich ehrlich. Die neue Comedyserie des Erfolgsquintetts Kleine Brüder ("Die Discounter") mit Starbesetzung steht für Authentizität, komplett frei von schönenden Filtern, unerreichbaren Idealen und romantisierten Alltagssituationen. "INTIMATE." zeigt die ungeschminkte Wahrheit des Lebens Anfang Zwanzigjähriger in all seinen Facetten - exklusiv ab 24. März 2023 bei Joyn PLUS+ und ab Dienstag, 4. April 2023, um 23:30 Uhr auf ProSieben.Die Zuschauer*innen begleiten die Macher und Hauptdarsteller Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs bei ihrem ganz normalen Alltagswahnsinn. An ihrer Seite spielen unter anderem Stars wie Heike Makatsch, Jonas Nay, Christian Ulmen, Anika Decker, Martin Brambach, Chris Tall, Lea Zoë Voss, Nina Chuba und viele mehr. Heiße Affären entwickeln sich zum totalen Flop, Freundschaftsdienste enden im Desaster und einmalige Chancen werden komplett an die Wand gefahren. Dabei werden keine Peinlichkeiten ausgelassen und die Kamera wird gerade auf die Momente gerichtet, die normalerweise unter den Teppich gekehrt werden. Trotz aller Widrigkeiten rappeln sich die fünf Freunde immer wieder auf und stürzen sich gemeinsam, mit einer charmanten Naivität, in das nächste Abenteuer.Die achtteilige Improserie "INTIMATE." ist mit wöchentlich zwei neuen Folgen ab 24. März 2023 bei Joyn PLUS+ zu sehen. Nach der exklusiven Erstausstrahlung zeigt ProSieben die Serie ab 4. April 2023 im Free-TV. Das Format wird im Auftrag von Joyn und ProSieben von Kleine Brüder in Zusammenarbeit mit Pyjama Pictures produziert. Die fünf Filmemacher und Hauptdarsteller Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs verantworten gemeinsam die Drehbücher, die Regie, den Schnitt und die Produktion.Über JoynAuf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Über Kleine BrüderEnde 2020 gründete sich die Film-Produktionsfirma Kleine Brüder bestehend aus Bruno Alexander, Emil & Oskar Belton, Max Mattis und Leo Fuchs. Als Quereinsteiger übernahmen sie überraschend 2021 Dreh, Schnitt, Regie und Produktion für das Projekt "Die Discounter" im Auftrag von Pyjama Pictures. Ihr Motto: drehen statt quatschen. Der DYI-Ansatz gab ihnen Recht. Die erste Staffel wurde zu einem Überraschungserfolg und etablierte sich schnell generationsübergreifend zu einer Marke. Staffel 2 erschien im November 2022, Staffel 3 geht im Frühjahr 2023 in Produktion. Für die erste Staffel der Mockumentary gab es bereits eine Grimme-Preis-Nominierung, den "Ensemblepreis" beim Deutschen Schauspielpreis und den Blauen Panther für die "Beste Serie". Zudem waren Emil & Oskar Belton und Bruno Alexander für die DAfFNE in der Kategorie "Beste Regie" nominiert. Die erste eigene Produktion der Kleinen Brüder "INTIMATE." erscheint im März 2023, zudem arbeiten die Hamburger Jungs mit ihrem Partner Pyjama Pictures derzeit an einem neuen ARD-Serien-Format.Pressekontakt:Bei Fragen zur Serie:PEPPERSTARK GmbHLinda FellerTel.: +49 89 4114 7758linda.feller@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5469452