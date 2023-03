RWE: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Mit der RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129), die noch am 25.1.23 am Tageshoch bei 43,55 Euro gehandelt wurde, ging es in den vergangenen Wochen bis zum 20.3.23 auf bis zu 37,56 Euro langsam aber sicher nach unten. Auf die Veröffentlichung des soliden Geschäftsberichtes für das Jahr 2022 und der für das laufende geplanten Anhebung der Dividende reagierte die Aktie positiv. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die RWE-Aktie bei 38,70 Euro.

Da der Ausblick von RWE für das aktuelle Geschäftsjahr besser als erwartet sei, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 53 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die RWE-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 42 Euro zulegt.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 16.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000SF1ZQ97, wurde beim RWE-Aktienkurs von 38,70 Euro mit 0,13 - 0,14 Euro gehandelt.

Legt die RWE-Aktie in spätestens einem Monat auf ihr 42 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,28 Euro (+100 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,35 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,35 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW37MU8, wurde beim Aktienkurs von 38,70 Euro mit 0,24- 0,25 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 42 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,56 Euro (+124 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,352 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,352 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB4Y680, wurde beim Aktienkurs von 38,70 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 42 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,76 Euro (+65 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de