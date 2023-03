Karora Resources meldete soeben, dass der zweite Abbaubetrieb in ihrer Mine Beta Hunt mit der Haupterschließung auf der 500er-Ebene der Mine kombiniert wurde, Uranium Energy Corp. meldete Spitzenwerte mit 15,94 % U3O8-Äquivalent auf 7,0 m und erweiterte die Sakura-Zone auf dem Projekt Christie Lake im östlichen Athabasca-Becken und Torq Resources leitete das erste Bohrprogramm auf dem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia im erstklassigen Maricunga-Gürtel in Nordchile ein. Unternehmen im Überblick: Torq Resources Inc. - https://www.torqresources.com/ ISIN: CA89131L1085 , WKN: A2DNVL , TSXV: TORQ.V , Valor: 36068737 Weitere Videos von Torq Resources Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/torq-resources-inc/ Karora Resources Inc. - http://www.karoraresources.com ISIN: CA48575L1076 , WKN: A2QAN6 , FRA: 5RN1.F , TSX: KRR.TO Weitere Videos von Karora Resources Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/karora-resources-inc/ Uranium Energy Corp. - https://www.uraniumenergy.com/ ISIN: US9168961038 , WKN: A0JDRR , FRA: U6Z.F , Valor: 2388623 Weitere Videos von Uranium Energy Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/uranium-energy-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Uran Kupfer Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV