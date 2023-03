Bonn (www.anleihencheck.de) - Inflationsdaten in Australien zeigen eine leichte Entspannung des Drucks auf die Verbraucherpreise, so die Analysten von Postbank Research.Allerdings bleibe die jährliche Inflation mit 7,4 Prozent im Januar deutlich über dem Zielbereich der Reserve Bank of Australia (RBA) von zwei bis drei Prozent, nach einem Rekordhoch von 8,4 Prozent im Dezember. Die Kerninflationsrate, welche die volatilen Posten Obst, Gemüse und Treibstoff ausschließe, sei von 8,1 Prozent im Dezember auf 7,2 Prozent im Januar zurückgegangen. Das monatliche Inflationsbarometer des Melbourne Institute habe im Februar leicht auf 6,3 Prozent nachgegeben. ...

