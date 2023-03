Linz (www.anleihencheck.de) - Heute Nachmittag ist die US-Notenbank mit ihrer Entscheidung über das weitere geldpolitische Vorgehen an der Reihe, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die große Frage, welche es hier zu beantworten gebe, sei, ob das Leitzinsband weiter erhöht werde, nachdem Regionalbanken in Schwierigkeiten geraten seien. Verantwortlich dafür würden unter anderem die deutlichen Zinserhöhungen gemacht. Für die FED gelte es dabei den Spagat zu schaffen, einerseits die Inflationsbekämpfung fortzusetzen und andererseits die Verunsicherung am Bankensektor sowie die enormen Kursschwankungen an den Märkten in den Griff zu bekommen. ...

