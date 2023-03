Nach dem Aus des Solar-Elektroautos Sion steckt Sono Motors offenbar in größeren finanziellen Schwierigkeiten. Die Zahlungsunfähigkeit droht, da wohl das Geld nicht ausreicht, um den Geschäftsbetrieb weiterzuführen. "Unsere Wirtschaftsprüfer haben erhebliche Zweifel an unserer Fähigkeit zur Fortführung des Unternehmens geäußert", zitiert "Capital" aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht ...

