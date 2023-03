Den Dachboden oder Keller entrümpeln und dabei auf ungeahnt wertvolle Sammlerschätze stoßen - das hat sich sicher jeder schon mal ausgemalt. Auf welche Kriterien es sowohl bei Antiquitäten aber auch Luxusgütern zu achten gilt, weshalb Rolex ohne Paul Newman ein Flop werden kann und welche Raritäten David Suppes bei Bares für Rares emotional berühren, erfahren Sie in diesem Interview mit David Suppes, Bares für Rares und Dr. Frank Müller, the Bridge to Luxury, auf der Finanzmesse Invest in Stuttgart.