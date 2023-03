EQS-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Dividende

Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Dermapharm Holding SE: Dividende 2022 Grünwald, 22. März 2023 - Der Vorstand der Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der voraussichtlich am 14. Juni 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1,05 € je dividendenberechtigter Stückaktie vorzuschlagen (Vorjahr: 2,17 € je Aktie). Der Dividendenvorschlag entspricht einer Gesamtausschüttung von 56,5 Mio. € (Vorjahr: 116,8 Mio. €). Die Ausschüttungsquote beläuft sich damit auf 42 % bezogen auf das voraussichtliche Konzernergebnis in Höhe von 134,2 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2021 betrug die Ausschüttungsquote 56 %. Durch die gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr reduzierte Ausschüttungsquote will der Vorstand eine rasche Rückführung von Finanzverbindlichkeiten sicherstellen. Der Gewinnverwendungsvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats, der hierüber in seiner Bilanzsitzung am 27. März 2023 beschließen wird. Hinweis: Das Konzernergebnis ist eine alternative Leistungskennzahl, die nicht nach internationalen Rechnungsstandards definiert ist. Die Dermapharm Holding SE definiert das Konzernergebnis wie folgt: Das Konzernergebnis ist das konsolidierte Jahres-/Periodenergebnis (nach Finanzierungszinsen und Steuern) ohne Anteile nicht beherrschender Gesellschafter. Es repräsentiert den Residualbetrag, nachdem sämtliche Betriebsaufwendungen, Zinsen und Steuern von Gesamtumsatz des Unternehmens abgezogen sind. Es ist eine wichtige Kennzahl, die angibt, wie erfolgreich das Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum gewirtschaftet hat. >Ende der Ad-hoc-Mitteilung< Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 - 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

