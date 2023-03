Fortinet: die Cybersecuritiy-Aktie könnte richtig abgehen!

Das Wertpapier zeigt sich trotz der aufgedeckten Sicherheitslücke unbeeindruckt! Fortinet (FTNT) nach der FED-Sitzung kaufen? Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: FTNT ISIN: US34959E1091



Rückblick: Die Aktie des Cybersecurity-Spezialisten aus dem kalifornischen Sunnyvale konnte im vergangenen Halbjahr rund 28 Prozent zulegen. Interessant ist, dass die offenbar von chinesischen Hackern aufgedeckte Sicherheitslücke CVE-2022-41328 am Betriebssystem FortiOS die Anleger wenig beeindruckt hat. Stattdessen arbeitete das Wertpapier weiter an der leicht abfallenden Widerstandslinie, die für einen Breakout in den nächsten Tagen nun optimal vorbereitet ist.

Chart vom 21.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 62.46 USD

Meinung: Fortinet lieferte in den vergangenen drei Jahren stets zweistellige Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn. Die genannte Sicherheitslücke hatte offenbar zum Ziel Schäden am Betriebssystem oder an Dateien herbeizuführen. Sie gilt inzwischen mit dem Software-Patch vom 7. März als geschlossen.

Setup: Für unser Long Setup können wir uns grob an den gelben Linien im Chart orientieren, sollten aber die Fed-Sitzung heute um 19 Uhr abwarten und Trigger und Stop Loss anschließend eventuell noch etwas feinjustieren. Frische Quartalszahlen gibt es am 9. Mai, so dass der Termin nicht gegen einen mehrwöchigen Swingtrade spricht.

Meine Meinung zu Fortinet ist bullisch



Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in FTNT



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.